بالصور.. صخرة تقتحم غرفة فندق بـ ” أجياد مكة “

حسين العلي(صدى):

ورد بلاغ إلى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، في تمام الساعة التاسعة والدقيقة السادسة من يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر ربيع الأول مفاده تضرر إحدى غرف فندق بحي أجياد نتيجة سقوط قطعة صخرية من أرض مجاورة.

وعند وصول وحدات الدفاع المدني للموقع اتضح أن الحادث عبارة سقوط قطعة صخرية على جزء من غرفه بالدور الأول من مبنى فندقي نتيجة أعمال قطع وتكسير بأرض ملاصقة لمبنى الفندق.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه الحادث نتج عنه إصابة امرأتين تقطنان الغرفة بخدوش جرى نقلهما للمستشفى وتلقيتا العلاج اللازم وحالتهما مستقرة وعلى الفور تمت مباشرة الإجراءات اللازمة.

