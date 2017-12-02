جوجل يطلق العديد من الخدمات الذكية

واشنطن(صدى):

جوجل محرك البحث الشهير يقدم خدمات متعددة غير عمليات البحث والتي لا يعرفها الأشخاص وقد أتاحت جوجل العديد من الخدمات الذكية والتي يمكنها تسهيل عدة مهمات وستحتاجونها في حياتكم اليومية بكل تأكيد:

Gmailify : يُمكن هذا التطبيق المستخدم من تجميع حسابات البريد المتعددة في بريد واحد، تمامًا مثل Outlook حتى لو كانت العناوين والحسابات مختلفة.

Google Keep : يوفر هذا التطبيق إمكانية استعمال ملصقات ملونة للتذكير بالمهام اليومية.

Google Fonts : يمكن للمستخدمين الذين يعملون في مجال التصميم تحميل أشكال إبداعية من الخطوط من أجل أعمالهم الفنية عبر هذا التطبيق.

Google Sound Search : يتيح جوجل للمستخدمين عبر هذه الخدمة إمكانية البحث عن أسماء الأغاني والموسيقى عبر خدمة الصوت، بحيث يمكنه من التعرّف إلى الأغاني التي يتم بثها عبر الراديو أو التلفزيون.

Google Art Project : يوفر هذا التطبيق إمكانية مشاهدة أهم اللوحات الفنية والتدقيق فيها. إنه مثالي لمحبي الفن التشكيلي، ذلك أنه يساعدهم في التعرف إلى مزيد من اللوحات حول العالم.

Handwriting : يتيح التطبيق للمستخدم كتابة كل ما يريده عن طريق اليد مثل الكتابة بالقلم بدلًا من الإعتماد على لوحة المفاتيح. التطبيق يدعم إلى جانب الكتابة باللغة العربية 3 لغات أخرى هي، الفارسية والأردية والبورمية.