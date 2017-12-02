بعد تقهقر ميليشياته وطردهم من معسكراتهم.. ” الحوثي ” يتذلل للتهدئة مع صالح

فهمي محمد(صدى):

لجأ عبد الملك الحوثي، منذ قليل، إلى دعوة علي عبد الله صالح؛ للتعقل وتهدئة الأوضاع المشتعلة بينهما منذ فجر السبت، والتي أدت إلى تقهقر ميليشيات الحوثي وسقوط عدد من القتلى في صفوفهم.

ووجه ” الحوثي ” في بيان له، عقب سيطرة قوات المؤتمر الشعبي العام على عدد من المناطق والمنشأت الحيوية في اليمن، رسالة تهديد إلى قوات حزب ” المؤتمر ” الموالية لصالح، قائًلا إنه سيقوم بفرض الأمن، مطالبًا بالتراجع واللجوء إلى العقل.

استطاعت قوات المؤتمر الشعبي العام السيطرة على التلفزيون اليمني، ووزارة الدفاع و وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة، ومطار صنعاء؛ بالإضافة لطرد ميليشيات الحوثي من أحد أهم معسكراتهم، وأسر 25 أخرين من بينهم.

يجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يُلقي علي صالح كلمة بعد قليل، بشأن الأوضاع المشتعلة في اليمن.