” جوجل ” يحتفل بالعيد الوطني الإماراتي بهذه الطريقة

أبو ظبي(صدى):

حرص محرك البحث الشهير ” جوجل على المشاركة في احتفالات العيد الوطني الـ 46 للإمارات العربية المُتحدة ، حيث زينت الصفحة الرئيسية لها بالعلم الإماراتي ، مصحوبة بصورة أطفال يرتدون الزي الإماراتي التقليدي .

وتحتفل الإمارات اليوم السبت ، بعيدها الوطني ، إحياءاً لذكرة قيام اتحاد الإمارات العربية عندما تم اجماع حكام إمارات أبو ظبي ، و دبي ، و عجمان ، والشارقة ، والفجيرة ، وأم القيوين ، عام 1971 في مثل هذا اليوم ، على الاتحاد فيما بينهم بموجب دستور موحد ينظم الدولة ويدير شؤونها .

جدير بالذكر ، أن محرك البحث ” جوجل ” يحرص بشكل مستمر منذ انطلاقه على مشاركة مناسبات مختلف دول العالم من خلال شعارات وصور معبرة .