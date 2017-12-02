  • السبت 2

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو .. برج ” ناسداك نيويورك ” يتزين بصورة الشيخ ” زايد “

بالفيديو .. برج ” ناسداك نيويورك ” يتزين بصورة الشيخ ” زايد “

بالفيديو .. برج ” ناسداك نيويورك ” يتزين بصورة الشيخ ” زايد “
أبو ظبي(صدى):

تزين برج ” ناسداك ” في نيويورك بشعار الاحتفال باليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات ، بالإضافة إلى صورة ضخمة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، مؤسس الدولة الذي شيد نهضتها الحديثة .

وعرضت اللوحة المُثبتة على واجهة البرج مجموعة صور للشيخ زايد ، واحدة باللون الأبيض والأسود وأخرى ملونة ، بالإضافة إلى شعار الاحتفال بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة .

وجاءت هذه المبادرة تعبيراً عن الترحيب بدولة الإمارات ، وتهنئة لقيادتها وشعبها بمناسبة يومها الوطني ، والتي أهداها للشعب برج ” ناسداك دبي ” .

 


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1051 ] نشر منذ 56 دقيقة

مبروك عليكم يا اهل الا مارات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *