بالفيديو .. برج ” ناسداك نيويورك ” يتزين بصورة الشيخ ” زايد “
تزين برج ” ناسداك ” في نيويورك بشعار الاحتفال باليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات ، بالإضافة إلى صورة ضخمة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، مؤسس الدولة الذي شيد نهضتها الحديثة .
وعرضت اللوحة المُثبتة على واجهة البرج مجموعة صور للشيخ زايد ، واحدة باللون الأبيض والأسود وأخرى ملونة ، بالإضافة إلى شعار الاحتفال بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة .
وجاءت هذه المبادرة تعبيراً عن الترحيب بدولة الإمارات ، وتهنئة لقيادتها وشعبها بمناسبة يومها الوطني ، والتي أهداها للشعب برج ” ناسداك دبي ” .
مغرد[ عدد التعليقات: 1051 ] نشر منذ 56 دقيقة
مبروك عليكم يا اهل الا مارات