بالفيديو .. برج ” ناسداك نيويورك ” يتزين بصورة الشيخ ” زايد “

أبو ظبي(صدى):

تزين برج ” ناسداك ” في نيويورك بشعار الاحتفال باليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات ، بالإضافة إلى صورة ضخمة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، مؤسس الدولة الذي شيد نهضتها الحديثة .

وعرضت اللوحة المُثبتة على واجهة البرج مجموعة صور للشيخ زايد ، واحدة باللون الأبيض والأسود وأخرى ملونة ، بالإضافة إلى شعار الاحتفال بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة .

وجاءت هذه المبادرة تعبيراً عن الترحيب بدولة الإمارات ، وتهنئة لقيادتها وشعبها بمناسبة يومها الوطني ، والتي أهداها للشعب برج ” ناسداك دبي ” .