خدمة جديدة من ” واتس آب ” تزيد من صلاحيات مشرفين المجموعات

نورة الشهري(صدى):

يستعد القائمين على تطبيق ” واتس آب ” ، لإطلاق ميزة جديدة تستهدف ” المجموعات المحدودة ” تمكّن جميع المشرفين من إيقاف أيّ شخص آخر عن المشاركة في الدردشة.

وفي حال كنت المشرف على المجموعة ” admin ” ، فيمكنك إرسال أيّ رسالة مع إجبار الآخرين على قراءتها فقط دون القدرة على الكتابة أو الرد، ويمكن تفعيل الميزة الجديدة من قِبل مسؤولي المجموعات فقط؛ حيث لن يتمكّن أيّ شخص آخر من إرسال أي رد.

و سيكون المشرفون قادرين على مواصلة الدردشة كالمعتاد، وفي حال أراد شخص آخر المشاركة في الدردشة، فيمكنه ذلك من خلال النقر على إرسال رد عبر خاصية ” Message Admin ” ، ومع ذلك يجب أن تتم الموافقة على الرسالة من قِبل المشرف قبل إرسالها إلى بقية المجموعة.

يُشار إلى احتمال استخدام هذه الميزة بطريقة سيئة من قِبل المشرفين عبر إرسال رسائل مزعجة لأعضاء المجموعة الآخرين، وتمكنهم من تغيير الإعدادات كل 72 ساعة، وإجبار أعضاء المجموعة على التوقف عن الكلام أو الكتابة لأيام عدة، سيكون دافع تحديث الميزة لتكون أكثر مرونة.