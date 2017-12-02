” الحرب الفكرية ” يسرد بالأدلة حُرمة قتل المرتد عن الدين

نايف السالم(صدى):

فسَر مركز الحرب الفكرية، حديث ” من بدل دينه فاقتلوه ” الذي يستند إليه الإرهابيون في جرائمهم، موضحًا أن بعض المفسرين رأى أنه: ” لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، ذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة ” ، مشيرًا إلى أن المقصود هو خيانة الجماعة؛ بدليل أن تارك دينه (بالخروج عنه حقيقة) لا يُقِر بالشهادتين، فكيف يُقتل وهو يشهدهما؟.

ورأى بعضٌ آخَرُ أن معنى: “من بدّل دينه” أي حرَّفه، وهي جريمة كبرى في حق التشريع الإلهي، وأن هناك نصوصاً شرعية لم يؤخذ بظاهرها المتبادر لأول وهلة؛ لاعتبارات ومقاصد شرعية أخرى، بيّنها أهل العلم.

وقال المركز في عدة تغريدات متتالية عبر موقع “تويتر”، إنه لم يَثْبت أن النبي “صلى الله عليه وسلم” قتل مَنْ نص القرآن على رِدَّتهم، (وليس في الحدود الشرعية عفو)، وأن مِن الصحابة والتابعين وتابعيهم وبعض الفقهاء مَنْ خالفوا في ذلك بنصوص ووقائع مشهورة، ومنهم من فصَّل في المسألة، وهذا كله ينفي القول بالإجماع فيها.

وأوضح المركز، أنه قد تشتمل الردة على خيانة عظمى، كما قد ينتج عنها (تداعيات) تمس “الحق العام” في انسجام الجماعة، وحصانة دينها، ورعاية سمعته، ومتى حصل هذا فله اعتبار مهم في التكييف الجنائي، مؤكدًا أن لكلمة (الدين) معانٍ عدة، وهي هنا بمعنى رابطة الأمة، وعِرْضها؛ بدليل تأكيده بنص: ” المفارق للجماع “.

وقال المركز أن القول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَقْتل المرتدين لمصلحةٍ شرعية، ينفي أنه حد شرعي، ثم إن التعليل بالمصلحة هنا (وهي سد الذريعة) يُعتبر منهجاً حكيماً مطَّرداً، ليس مقتصراً على عهده صلى الله عليه وسلم، بل هو القدوة، كما تشير هذه الجدلية الفقهية إلى أن قتل المرتد يتعارض مع النصوص الشرعية التي قررت الحرية الدينية، وعدم الإكراه عليها، وبلغت أكثر من مائتي نص وواقعة.

وأعلن المركز أنه ليس في تسيير ما يُسمّى بحروب الردة دليل يخالف ماذُكر؛ لأنها كانت في الأصل محل خلاف بين الصحابة، ولأن سياقها يُشعر بوجود حالة انشقاق وانفصال عن الدولة الوطنية الواحدة، وما صاحب ذلك من تَنَكُّب أحكام الشريعة في أهم أركانها بتمرد معلن يشكل خطورة على تماسك الدولة واحترام تشريعها.