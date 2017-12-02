أمريكا توقف تسليح الأكراد في سوريا

واشنطن(صدى):

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن واشنطن ستوقف تسليح وحدات حماية الأكراد السوريين مضيفاً و ” سنمضي تماما على غرار ما أعلنه الرئيس ” دونالد ترامب ” .

وقال ماتيس إن وحدات حماية الشعب الكردية مسلحة ومع وقف التحالف للعمليات الهجومية، من الواضح أنهم ليسوا بحاجة للسلاح بل بحاجة إلى الأمن وقوات الشرطة وقوات محلية ليتأكد الناس من أن داعش لن تعود .

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي أن واشنطن تعدل الدعم العسكري للشركاء على الأرض في سوريا.

وتقود وحدات حماية الشعب الكردية السورية قوات سوريا الديمقراطية وهو تحالف لمقاتلين أكراد وعرب يقاتلون الدولة الإسلامية بمساعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.