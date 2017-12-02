” منتجون ” تختار 600 سيدة للمشاركة .. وهذه شروط القبول

حمود العنزي(صدى):

شاركت 1000 سيدة بمعرض المُستثمرات في المنزل ” منتجون ” ، الذي تُنظمه غرفة الرياض في الفترة من 21 إلى 26 ديسمبر الحالي ، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، أمير المنطقة ، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .

ووفقاً لتصريحات إدارة اللجنة ، تسعى اللجنة لقبول 600 سيدة فقط ، وفقاً لطاقة المعرض الاستيعابية ، حيث اطلعت لجنة نسائية على منتجات المتقدمات ، وبدأت بفرزها بموجب المعايير الدقيقة المُحددة ، والتي يعد أهم شروطها أن تكون المشاركة سعودية الجنسية ، ولا يقل عمرها عن 18 عاماً ، وأن تكون الخدمة المُقدمة من تنفيذ عملها اليدوي ، وقابلاً للتسويق مع ضمان الحد الأدنى للجودة والمنفعة الاقتصادية ، وأضافت اللجنة إلى الشروط ، أن تكون الأولوية للسيدات اللواتي لا يمتلكن سجلاً تجارياً لتشجيعهن

وجهزت إدارة المعرض جناح مجاني لكل مُشاركة لعرض منتجاتها بصورة مميزة ، وتعد أبرز المعروضات المًتاحة هي الأعمال الحرفية التي تغطي التراث الوطني ، وكل ما يتعلق بالأزياء والموضة والتجميل ، بالإضافة إلى الأكلات الشعبية المتنوعة و أعمال التصميم والطباعة ، فضلاً عن كل ما يتعلق بالفنون والترفيه ، وتنسيق الحفلات ، وهندسة الديكور ، والعطور والبخور .