قطر تحاول إنقاذ الحوثيين قبل طردها من صنعاء

طلال الضوي(صدى):

أعلنت مصادر عسكرية باليمن، أن أمير قطر تميم بن حمد يحاول إنقاذ ميليشيات الحوثيين من رجال القبائل بصنعاء وتقدُم عناصر الحرس الجمهوري التابع للرئيس السابق على عبدالله صالح.

وأوضحت المصادر، أن ” صالح ” يرفض محاولات قطر في التهدئة، ويأمر قواته وحزبه ورجال قبائله باستمرار طرد ميليشيات ‫الحوثيين، واستمرار هجومه العسكري الطاحن عليهم دون الالتفات.