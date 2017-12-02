قطر تحاول إنقاذ الحوثيين قبل طردها من صنعاء
أعلنت مصادر عسكرية باليمن، أن أمير قطر تميم بن حمد يحاول إنقاذ ميليشيات الحوثيين من رجال القبائل بصنعاء وتقدُم عناصر الحرس الجمهوري التابع للرئيس السابق على عبدالله صالح.
وأوضحت المصادر، أن ” صالح ” يرفض محاولات قطر في التهدئة، ويأمر قواته وحزبه ورجال قبائله باستمرار طرد ميليشيات الحوثيين، واستمرار هجومه العسكري الطاحن عليهم دون الالتفات.
ابدراسه[ عدد التعليقات: 677 ] نشر منذ 16 دقيقة
شرهم بينهم ياالله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39119 ] نشر منذ 13 دقيقة
كلاب ( اعزكم الله ) ، تقلقس لبعضها بااذنابها ,,
,,, كلهم مجرمون , ابيدوهم ياقوات التحالف هم وقطرهم ، قطّروا بعيونهم وآذانهم القطران والرصاص ,,
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 6 دقائق
استغرب تحالف عشر دول مو قادرة تقضي على هالحوثيين ويومياً يتم قتل عشرات منهم وموجايين يقلون.