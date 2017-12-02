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قطر تحاول إنقاذ الحوثيين قبل طردها من صنعاء

قطر تحاول إنقاذ الحوثيين قبل طردها من صنعاء
طلال الضوي(صدى):

أعلنت مصادر عسكرية باليمن، أن أمير قطر تميم بن حمد يحاول إنقاذ ميليشيات الحوثيين من رجال القبائل بصنعاء وتقدُم عناصر الحرس الجمهوري التابع للرئيس السابق على عبدالله صالح.

وأوضحت المصادر، أن ” صالح ” يرفض محاولات قطر في التهدئة، ويأمر قواته وحزبه ورجال قبائله باستمرار طرد ميليشيات ‫الحوثيين، واستمرار هجومه العسكري الطاحن عليهم دون الالتفات.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 677 ] نشر منذ 16 دقيقة

شرهم بينهم ياالله

[ عدد التعليقات: 39119 ] نشر منذ 13 دقيقة

كلاب ( اعزكم الله ) ، تقلقس لبعضها بااذنابها ,,

,,, كلهم مجرمون , ابيدوهم ياقوات التحالف هم وقطرهم ، قطّروا بعيونهم وآذانهم القطران والرصاص ,,

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 6 دقائق

استغرب تحالف عشر دول مو قادرة تقضي على هالحوثيين ويومياً يتم قتل عشرات منهم وموجايين يقلون.

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