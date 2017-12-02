الادعاء الهولندي يكشف ما تجرعه الجنرال الكرواتي وقتله في دقائق

أمستردام(صدى):

كشف الادعاء العام الهولندي، أن ما تجرعه الجنرال سلوبودان برالياك، القائد العسكري السابق لكروات البوسنة أمام المحكمة بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب، سم مكون من مادة سيانيد البوتاسيوم القاتلة خلال دقائق.

وسيانيد البوتاسيام هو مركب عالي السمية، ويستخدمه علماء الحشرات بشكل واسع في القضاء على الحشرات داخل جرار وأوعية خاصة

ويبقى اللغز المحير طريقة حصول برالياك على قارورة السم الزعاف وتناوله أمام المحكمة حيث الإجراءات الأمنية مشددة إلى حد كبير.

وكان استمع الجنرال برالياك الأربعاء الماضي لقرار لبقضاة تثبيت الحكم بالسجن 20 عاماً الصادر بحقه قبل أن يهتف قائلا: ” لست مجرماً، أرفض حكمكم ” ويخرج من جيبه قارورة ويتناول محتواها الذي أعلن محاميه أنه سم.