أماني الغامدي(صدى):

يمكنك تحصين جسمك في الشتاء من الإحساس بالبرودة والعدوى التنفسية بالأطعمة وذلك عن طريق الحد من تناول بعضها وزيادة البعض الآخرإليك أهم توصيات التغذية الخاصة بفصل الشتاء:

أطعمة مفيدة في الشتاء: السوائل الدافئة والشوربة، والفواكه المجفّفة، والفواكه الطازجة الغنية بفيتامين ” سي ” ، والخضروات الورقية مثل السبانخ والسلق، واللحوم البيضاء مثل الدواجن والأسماك، والبقوليات، والزنجبيل والحلبة وشاي الأعشاب.

أطعمة غير صديقة في الشتاء: خلال هذا الموسم احرص على تقليل استهلاك الحليب ومنتجات الألبان، واللحوم الحمراء وخاصة المصنعة، والأطعمة المقلية، والأطعمة السكرية والحلويات الجاهزة، ومشروبات الكافيين.

وإذا كنت تستغرب من وجود الحليب ومنتجاته ضمن قامة الأطعمة التي ينبغي تقليلها، تذكّر أن الحليب يزيد البلغم والأطعمة المقلية والسكريات فهي تضعف المناعة، كما تتغذّى البكتريا على السكر بينما توفّر الأطعمة الصديقة في الشتاء توليفة المعادن والفيتامينات التي تدعم جهاز المناعة.