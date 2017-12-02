إسقاط ” صك الإعالة ” عن طالبي الدعم السكني
أصدرت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإسكان ، قراراً بالتخلي عن تقديم ” صك الإعالة ” لطالبي الدعم السكني ، وهو ما تم تطبيقه بالفعل .
ووضعت وزارة العدل مجموعة من الآليات لتنفيذها ، بموجب تقليل تدفق الدعاوي لدى المحاكم ، حيث تتمثل في التعاون مع الجهات الحكومية لإدارة تدفق الطلبات الإنهائية التي تطلبها الجهات من المستفيدين من خدماتها .
ومن جانبها ، ناقشت ” العدل ” طلب وزارة الإسكان فيما يتعلق بصكك الإعالة ، لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلاً للتأكد من استحقاق طالب الدعم .
ابدراسه[ عدد التعليقات: 677 ] نشر منذ 5 دقائق
هي باقي وزارة الاسكان احسب انه الغوها