مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع إصلاح مالي تاريخي

واشنطن(صدى):

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس، على مشروع إصلاح مالي ينص على تخفيضات ضريبية كبرى، بمجمل 51 صوتًا مقابل رفض 46 من أعضاءه.

وبذلك يصبح هذا القانون، انتصار هام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعد أول إصلاح كبير في عهده بعد فشله في إلغاء قانون الضمان الصحي الذي أقره سلفه باراك أوباما، تنفيذًا لوعد انتخابي قطعه.

وأعلن السناتور الجمهورى جون كورنين ” إنها لحظة هامة للعائلات الأمريكية والشركات الصغرى التى تنتظر لطى صفحة الانتعاش الاقتصادى البطئ فى عهد أوباما.