دراسة تحذر : البدانة من الصغر تصيب بالزهايمر

لندن(صدى):

كشف باحثون في جامعة ” كوليج ” البريطانية أن المصابين بالخرف في الشيخوخة عادة ما يكون لديهم وزن زائد مقارنة بأقرانهم خلال الـ 20 سنة السابقة لتشخيص المرض.

ودعت نتائج الدراسة إلى ضبط الوزن تجنباً للإصابة بالخرف في الشيخوخة، بعدما تبين أن كل بضعة كيلوغرامات زائدة من الوزن في منتصف العُمر تزيد خطر الإصابة بالخرف عند التقدّم في العُمر بنسبة تتراوح بين 16 و33 بالمائة.

وتمتاز الدراسة التي نشرتها دورية ” الزهايمر أند ديمنشا ” بالعدد الكبير من الأشخاص الذين تمت مراجعة بياناتهم الصحية على مدى 38 عاماً، والذي بلغ 1.3 مليون إنسان.