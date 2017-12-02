112 مليار ريال قيمة أصول السندات المحلية والأجنبية خلال ثلاثة أشهر

عادل الحربي(صدى):

كشفت بيانات مؤسسة النقد ” ساما ” إن أصول السندات المحلية والأجنبية شكلت نحو 5.8 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في المملكة بنهاية الربع الثالث، والبالغة 112.65 مليار ريال.

وبلغت أصول السندات ” المحلية والأجنبية ” المستثمرة في صناديق الاستثمار المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية نحو 6.5 مليار ريال، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وتشكل السندات الأجنبية نحو 23 في المائة من إجمالي الأصول، بنحو 1.47 مليار ريال، بينما بلغت أصول السندات والصكوك المحلية نحو 5.04 مليار ريال لتمثل 77 في المائة.