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الشيخ محمد بن راشد ينشر صورة شبله بالزي العسكري .. وهذا تعليقه

الشيخ محمد بن راشد ينشر صورة شبله بالزي العسكري .. وهذا تعليقه
أبو ظبي(صدى):

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات ، صورة لنجله زايد بن محمد بالزي العسكري لدولة الإمارات ، وهو يؤدي التحية العسكرية، كنوع من المشاركة في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي الـ 46 .

وعلق ” آل مكتوم ” على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً ” صباحكم وطن نعشقه.. زايد بن محمد ” .

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة تحتفل اليوم بالذكرى الوطنية الـ 46 لاتحاد الإمارات العربية تحت تنظيم دستور واحد للدولة .


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