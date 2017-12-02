أبا الخيل عن الهزة الأرضية بالنماص: أمر طبيعي

أبها(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم بمنطقة النماص، ضعيفة جدًا على مقياس ريختر، مشيرًا إلى استمرار هذه الهزات بشكل ضعيف لا يدعو إلى القلق.

وأوضح ” أبا الخيل ” أن ما يحدث أمر طبيعي ولا يدعو إلى الخوف، مؤكدًا أن الوضع سيستقر قريبًا في محاولة لطمأنة الأهالي بالمنطقة.

ونوَه إلى أن الموقف تحت السيطرة، والهيئة على تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة، وخاصة الدفاع المدني لتقييم الموقف واتّخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كانت هزة أرضية وقعت واستمرّت لعدة ثوانٍ، بمحافظة النماص، عند الثالثة و19 دقيقة و43 ثانية ،وشعر بها سكان النماص والقرى التابعة لها.