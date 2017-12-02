قوات صالح الانقلابية تسيطر على مطار صنعاء.. وتعتقل نجل شقيق الحوثي

فهمي محمد(صدى):

سيطرت القوات المسلحة التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، منذ قليل،على مطار صنعاء، في إطار الاشتباكات المندلعة منذ فجر اليوم بينها وبين ميليشيات الحوثيين.

ونقلت فضائية ” سكاي نيوز ” الأنباء حول انسحاب ميليشيات الحوثي من عدة مواقع في صنعاء، عقب اعتقال قوات صالح لعبد الخالق الحوثي نجل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي.

يجدر الإشارة إلى أنه وصل مئات المقاتلين الداعمين لقوات علي عبد الله صالح، إلى صنعاء؛ لمساندة قواته في مواجهة ميليشيات الحوثي.