بالصور.. هكذا احتفل الطلاب السعوديون باليوم الوطني الإماراتي
رفع مجموعة من طلال المملكة، صورًا لـخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، في احتفالية للملحقية الثقافية السعودية بالإمارات بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.
وكان مواطنون قد دشنوا وسم ” عزكم عزنا ” لتهنئة دول الإمارات العربية باليوم الوطني الـ46، الذي يوافق اليوم السبت.
ونظمت الملحقة الثقافية السعودية هناك، هذه الاحتفالية بالتعاون مع أندية الطلبة والطالبات بالجامعات.
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