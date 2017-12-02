بالصور.. هكذا احتفل الطلاب السعوديون باليوم الوطني الإماراتي

نايف السالم(صدى):

رفع مجموعة من طلال المملكة، صورًا لـخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، في احتفالية للملحقية الثقافية السعودية بالإمارات بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.

وكان مواطنون قد دشنوا وسم ” عزكم عزنا ” لتهنئة دول الإمارات العربية باليوم الوطني الـ46، الذي يوافق اليوم السبت.

ونظمت الملحقة الثقافية السعودية هناك، هذه الاحتفالية بالتعاون مع أندية الطلبة والطالبات بالجامعات.