بالفيديو.. وزير الخارجية يصف سمو ولي العهد من العاصمة الإيطالية بهذه الكلمات

نايف السالم(صدى):

في دقائق معدودة وكلمات موجزة، وصف وزير الخارجية عادل الجبير، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالحاسم والمحب لشعبه، مؤكداً أنه بدأ بمحاربة الفساد في المملكة من القمة.

وقال في كلمة له أمس الجمعة خلال منتدى الحوار المتوسطي في العاصمة الإيطالية روما، عن خطوات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المملكة، إنه يريد أن تتحول السعودية إلى الأفضل من خلال الإصلاحات ومواجهة الفساد، مشدداً على أن الشعب السعودي بدأ يشعر بأنه يستعيد وطنه.

وأضاف: الأمير محمد هو شخص ذو رؤية ولديه طموح لوطنه، ولديه معايير أخلاقية، ويهتم بالشعب، كما أنه حاسم وقوي ويريد لبلده أن يكون دولة طبيعية “.

” بالإضافة إلى تمكين الشباب وإعطائهم الفرص، وإدخال ثقافة الإبداع والابتكار، وتميكن المرأة، وأن نعود للإسلام الحقيقي، هذا هو محمد بن سلمان ونحن محظوظون بأن يكون من قياداتنا في هذه المرحلة من التاريخ”.