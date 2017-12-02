تعديلات الأمير محمد بن سلمان على التحالف الإسلامي العسكري تثير قلق إيران

نايف السالم(صدى):

كشفت وسائل إعلام باكستانية، أن تعيين الجنرال رحيل شريف، قائداً للتحالف الاسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة السعودية، أثار قلقاً كبيراً لدى إيران.

وأوضحت أن تعيين هذا الجنرال الباكستاني، اعتبرته إيران دليلا على التقارب السعودي الباكستاني، ما دفع الخارجية الإيرانية للتواصل مع الباكستانيين واستيضاح موضوع التعيين العسكري الأخير.

وأضافت أن إيران حثت باكستان على التراجع عن قبول هذا القرار لكي لا تكون رأس حربة في التحالف الإسلامي الذي تقوده المملكة.

وعلّق مسؤول باكستاني على التدخل الإيراني، قائلا: ” إيران أصرت على أن نقوم بإعادة النظر في علاقاتنا تجاه التحالف والدور الذي نلعبه، وكان ردنا أن التحالف الإسلامي هو تحالف لمحاربة الإرهاب ليس إلا “.

وكانت باكستان قد وافقت في الاجتماع الأخير للتحالف بالرياض الذي رأسه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تعديلات أقرّها وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، والتي تم على إثرها تعيين القائد السابق للجيش الباكستاني راحيل شريف قائداً للتحالف، الأمر الذي أثار قلقاً كبيراً في إيران.