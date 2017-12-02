للمرة الأولى منذ عامين .. سفينة ديزل سعودي مُحملة إلى نيويورك

عادل الحربي(صدى):

غادرت سفينة محملة بالديزل من ميناء ينبع ، مُتجهة إلى نيويورك للمرة الأولى لها منذ عامين ، حيث تمتلك هذه السفينة القدرة على حمل ما يصل إلى 112 طن من الديزل .

ومن المتوقع أن تفرغ السفينة شحنتها في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2015 الماضي التي تستورد فيها الولايات المتحدة للديزل السعودي ، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي تذكرها ” تومسون رويترز إيكون ” .

يذكر أن معظم واردات الولايات المُتحدة من الديزل خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضي لهذا العام الجاري ، جاءت من كندا ، ولم تصل أي واردات من الشرق الأوسط خلال هذه الفترة ، حسبما أشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .