  • السبت 2

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. للمرة الأولى منذ عامين .. سفينة ديزل سعودي مُحملة إلى نيويورك

للمرة الأولى منذ عامين .. سفينة ديزل سعودي مُحملة إلى نيويورك

للمرة الأولى منذ عامين .. سفينة ديزل سعودي مُحملة إلى نيويورك
عادل الحربي(صدى):

غادرت سفينة محملة بالديزل من ميناء ينبع ، مُتجهة إلى نيويورك للمرة الأولى لها منذ عامين ، حيث تمتلك هذه السفينة القدرة على حمل ما يصل إلى 112 طن من الديزل .

ومن المتوقع أن تفرغ السفينة شحنتها في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2015 الماضي التي تستورد فيها الولايات المتحدة للديزل السعودي ، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي تذكرها ” تومسون رويترز إيكون ” .

يذكر أن معظم واردات الولايات المُتحدة من الديزل خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضي لهذا العام الجاري ، جاءت من كندا ، ولم تصل أي واردات من الشرق الأوسط خلال هذه الفترة ، حسبما أشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *