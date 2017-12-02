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” العمل ” تقرر التفاوض الودي على بدل السكن بدلاً من راتب شهرين

” العمل ” تقرر التفاوض الودي على بدل السكن بدلاً من راتب شهرين
علي القحطاني(صدى):

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص ، قراراً رسمياً بإعفاء أصحاب العمل من منح العاملين بمنشآتهم بدلاً سكنياً سنوياً يعادل راتب شهرين ، في نظام التأمينات الاجتماعية ، فيما سمح لأصحاب العمل بوضع راتب بدل السكن النقدي وفقاً للقيمة التي يتفق عليها الطرفين بالتسوية .

وصدق ” الغفيص ” من جانبه على التعديلات القانونية التي تقرر العمل بها مطلع يناير المُقبل ، حيث ان المشترك في معاشات التقاعد بمؤسسة التأمينات الاجتماعية اختيارياً ، سيتم التعامل معهم وفقاً للعام الميلادي فقط ، دون منحه خياراً العمل بالتقويم الهجري .

الجدير بالذكر ، أن قانون التأمينات الاجتماعية كان يشترط مُسبقاً على أصحاب العمل ، إضافة بدل السكن للمُشتركين في التأمين من المواطنين بمقدار راتب شهرين سنوياً .


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