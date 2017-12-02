العمل تتفاعل مع شكوى مواطنين ضد مكتب استقدام بعد إغلاقه

عادل الحربي(صدى):

باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شكوى عدد من المواطنين والمقيمين من أحد مكاتب الاستقدام المعروفة وقد أغلق أبوابه دون أن يعيد إليهم أموالهم المدفوعة أجل معاملات استقدام.

واستجابت وزارة العمل لتساؤلات المواطنين بعد4أشهر من الشكوى في المرة الأولى .

بينما جاءت الأستجابة في شكوى أخري اليوم السبت بعد 4دقائق وكان مفادها ” عزيزي العميل الرجاء التواصل معنا على حساب خدمة العملاء لنتمكن من خدمتك ” ولكن بعد أن أغلق مكتب الاستقدام أبوابه .