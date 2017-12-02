تفاصيل اللحظات الأخيرة لطفلة غرقت بكورنيش جدة

نايف السالم(صدى):

كشف المواطن عبدالناصر الزهراني، عن تفاصيل وفاة الطفلة الباكستانية ” عالية علي ” غرقًا في كورنيش جدة الشمالي، مؤكدًا أنه كان أحد المتواجدين في موقع الحادثة، إذ رأى مجموعة من الناس حاملين طفلة من داخل البحر.

وأشار الزهراني الذي درَس إصابات ملاعب وعلاج طوارئ، إلى أنه حاول إجراء الإسعافات الأولية للطفلة عقب استخراجها من البحر، بمساعدة سيدة أخرى، وقاموا بعمل إنعاش قلبي وعملية تنفس صناعي.

وتابع: ” بعد وصول الفرق الطبية تم نقل الفتاة إلى المستشفى الألماني في جدة، وأخبره الطبيب أن حالتها غير مستقرة، وبعد ذلك تم الإعلان عن وفاته “.