3 أنواع من الحشرات تسكُن البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

أعلنت فضائية ” إن بس سي 4 ” ، أنه تم العثور على حشرات تنتشر في البيت الأبيض، كالصراصير والفئران والنمل.

وكشفت وثائق، أنه تم العثور على صراصير في 4 أجزاء على الأقل من مقر إقامة الرئيس الأمريكي، ووجود مستعمرات نمل في مكتب كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، إضافة إلى الفئرات التي تعيش في غرفة العمليات وهي المركز الرئيس لإدارة الأزمات التابع للرئيس الأمريكي.

وذكرت الوثائق، أن مسؤولي البيت الأبيض أرسلوا مئات الطلبات إلى إدارة الخدمات العامة التي تعمل على صيانة البيت الأبيض والمباني الحكومية الأخرى.