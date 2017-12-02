أعضاء شورى: خطاب الملك سيجسد ما تنهج إليه البلاد من تحديات عالمية

نايف السالم(صدى):

وأكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن القيادة عبرت بسفينة المملكة إلى بر الأمان في الوقت الذي عصفت به رياح الأزمة المالية العالمية بالعديد من اقتصاديات الدول وتسببت في مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية لتلك الدول.

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العتيبي أن خطاب الملك سلمان المرتقب سيكون له في مجلس الشورى أثر كبير على ادائه في عدة مجالات وطنية متنوعة وسيجسد ما تنهج عليه هذه البلاد وما يقوم به قائدها الملك سلمان بن عبدالعزيز من تولي زمام الأمور وقيادة البلاد برؤى سامية تنطلق من التحديات الإقليمية والعالمية.

وأضاف عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل أنه جاء عهد الملك سلمان ببشائر التوجه المسؤول نحو تبني نقلة نوعية في الحرية المسؤولة، مع الأخذ المطرد برعاية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة كافة، الشرعية والمشروعة، وعلى أساس من مجتمع مدني متطورابتدأت ملامح الإصلاح الاجتماعي والثقافي والتنموي واضحة للجميع.

وبين عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي إن المملكة التي تعيش أبهى عصرها النهضوي والتقدم العمراني والحضري بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز فباتت اليوم موقعها على الخريطة الدولية وبرز دورها ومكانتها عندما عصف بالعالم قضية الأزمة المالية العالمية.