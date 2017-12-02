أمريكا تختبر صافرات الإنذار تحسباً لهجمات نووية كورية

واشنطن(صدى):

ذكرت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية هاواي الأمريكية أنها تختبر صباح أمس الجمعة صافرات الإنذار في جميع أنحاء الولاية تحسباً لأي هجمات نووية للمرة الأولى منذ الحرب الباردة، وذلك بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً .

وقالت صحيفة هونولولو ستار ادفيرتايزرأن صوت التحذير يعني أنه يجب على المواطنين التحرك فورا إلى ملجأ ” نظراً لأن صاروخاً من كوريا الشمالية قد يصل إلى هاواي بعد 20 دقيقة فقط من اطلاقه ” .

ويذكر أن كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء الماضي صاروخاً باليستياً سقط في بحر اليابان، الأمر الذي قوبل بانتقاد دولي حاد.