من أصل تركي.. تعرف على الشخص الذي أوقف حساب ” ترامب ” على تويتر

واشنطن(صدى):

كشف عدد من وسائل الإعلام، عن هوية الشخص الذي قام بتعطيل حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، في 2 نوفمبر الماضي.

وقالت الوسائل الإعلامية إن الشخص الذي عطل الحساب يُدعى بختيار دويساك، وهو ألماني الجنسية، تعود أصوله إلى تركيا؛ والذي كان يعمل في وقت سابق موظف بقسم دعم العملاء لدى ” تويتر” .

وذكر ” دويساك ” لـ وسائل إعلام ألمانية أنه ايقاف الحساب جاء عن طريق الخطأ، قائلًا: ” كل إنسان يرتكب أخطاءً وأن أيضاً فعلت “.