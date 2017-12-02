لأول مرة .. عادل إمام على شاشات التليفزيون السعودي

نورة الشهري(صدى):

نجح رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون، داوود الشريان، في توقيع صفقة مع الشركة المنتجة لمسلسل الفنان المصري عادل إمام.

وتضمنت الصفقة عرص مسلسل ” عوالم خفية ” من بطولة الزعيم الذي سيبث شهر رمضان القادم، على شاشة التليفزيون السعودي حصريًا على مستوى التليفزيونات الخليجية.

كما تضمنت الصفقة، عرض مسلسل ” طايع ” للفنان المصري عمرو يوسف على شاشات تليفزيون المملكة.