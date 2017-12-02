لأول مرة .. عادل إمام على شاشات التليفزيون السعودي
نجح رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون، داوود الشريان، في توقيع صفقة مع الشركة المنتجة لمسلسل الفنان المصري عادل إمام.
وتضمنت الصفقة عرص مسلسل ” عوالم خفية ” من بطولة الزعيم الذي سيبث شهر رمضان القادم، على شاشة التليفزيون السعودي حصريًا على مستوى التليفزيونات الخليجية.
كما تضمنت الصفقة، عرض مسلسل ” طايع ” للفنان المصري عمرو يوسف على شاشات تليفزيون المملكة.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1228 ] نشر منذ 2 ساعتين
شهر رمضان العياده وليس بمسلسلات عادل امام
ابو غنى[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله انجاز عظيم وتاريخي إلى الأمام ياغصب زمان (بطلوها)