مجلس الأمن يبحث برامج كوريا الشمالية النووية.. 15 ديسمبر

نيويورك(صدى):

يستعد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لبحث برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، خلال اجتماعه يوم 15 ديسمبر الجاري.

وأكد السفير الياباني لدى الأمم المتحدة كورو بيسهو رئيس المجلس، أن عددًا من الوزراء أكدوا أنهم سيحضرون اجتماع 15 ديسمبر، مشيرًا إلى أن الاجتماع بشأن حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية يمكن أن يعقد يوم 11 ديسمبر.

كما يجتمع المجلس أيضًا بشكل منفصل هذا الشهر لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الآسيوية، وهو اجتماع سنوي حاولت الصين حليفة بيونجيانج منع عقده على مدى السنوات الثلاث الماضية.