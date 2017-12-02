المطلق يرفض دفع أموال الزكاة لمساعدة المحبوسين في المخالفات المرورية

عادل الحربي(صدى):

رفض عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، تقديم بعض أموال الزكاة لسداد المخالفات المرورية للإفراج عن المسجونين في تلك القضايا، رابطا بين مساعدتهم وتأدبهم وصلاحهم داخل السجن.

وقال المطلق، ردا على سؤال من أحد المتصلين ببرنامجه ” أستوديو الجمعة ” عبر إذاعة ” نداء الإسلام “، بشأن حكم تقديم مساعدة مالية من الزكاة لشخص عليه مخالفات مرورية بلغت أكثر من 100 ألف ريال من أجل خروجه من السجن، برفضه هذا الأمر.

وأوضح المطلق أنه ” عليه مساعدته بدفع ما عليه لخروجه من السجن يجوز لكن هذا سفيه، ودعه مسجوناً لعل السجن يظهر له قلباً، لذا لا تعطوه إلى أن يصلح ويذوق السجن وتدركون منه أنه صالح، وإذا كان السجن قد أدبه فأعطوه “.