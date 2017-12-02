هطول أمطار غزيرة على القصيم

سالم المطيري(صدى):

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، مساء أمس الجمعة، شملت مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة والرس، والنبهانية، والاسياح، وعقلة الصقور، وضرية، وعيون الجواء، والشماسية، ورياض الخبراء والمذنب والبكيرية .

كما شملت الأمطار مركز الصمعورية، والشبيكية، ودخنة، وعطاء، وأبانات، والبتراء، والقوارة، والفوارة، وشري، والمدرج، وأبا الورود، والصبيح، والدليمية، والذيبية، والقرين، والعمار، والبطين، والظاهرية، والشيحية وقبه ، وعدد من المراكز التابعه لمنطقة القصيم .

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .