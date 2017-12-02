هطول أمطار غزيرة على القصيم
هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، مساء أمس الجمعة، شملت مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة والرس، والنبهانية، والاسياح، وعقلة الصقور، وضرية، وعيون الجواء، والشماسية، ورياض الخبراء والمذنب والبكيرية .
كما شملت الأمطار مركز الصمعورية، والشبيكية، ودخنة، وعطاء، وأبانات، والبتراء، والقوارة، والفوارة، وشري، والمدرج، وأبا الورود، والصبيح، والدليمية، والذيبية، والقرين، والعمار، والبطين، والظاهرية، والشيحية وقبه ، وعدد من المراكز التابعه لمنطقة القصيم .
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
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