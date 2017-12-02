حالة الطقس المتوقعة اليوم

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، تكون السحب الرعدية على مرتفعات ( جازان ، عسير) تمتد الى الأجزاء الشرقية لمرتفعات مكة المكرمة. وسماء غائمة الى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على اجزاء من مناطق ( القصيم ، الرياض ، الشرقية) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط. وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج .