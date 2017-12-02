تعرف على موعد وقف التعامل بالريال الورقي واستبداله بالمعدني
كشفت مصادر، عن استعداد المصارف المحلية لإنهاء الإجراءات الفنية الخاصة بوقف التعامل بالريال الورقي واستبداله بالريال والريالين المعدنيين.
وأكدت المصادر، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” طالبت المصارف بسرعة إنهاء الإجراءات لوقف التعامل بالعملة الورقية بشكل تدريجي حتى اختفائها بشكل نهائي في جميع الفروع، وفقا لصحيفة الاقتصادية.
وأوضحت المصادر أن الاستعدادات الفنية لدى المصارف لتنفيذ التوجيهات الجديدة وصلت إلى مرحلة جيدة خلال الوقت الحالي، تمهيداً لبدء التنفيذ بشكل رسمي.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14383 ] نشر منذ 2 ساعتين
افا ايش نبي بالريال المعدني بيكون ثقيل في الجيب الورقي افضل بكثير من المعدني
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39113 ] نشر منذ 2 ساعتين
والسبب .. وماذا يعني هذا …؟
حسن ابو انس[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعرف على الموعد هههههه يعني متى يا صدى