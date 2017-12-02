تعرف على موعد وقف التعامل بالريال الورقي واستبداله بالمعدني

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن استعداد المصارف المحلية لإنهاء الإجراءات الفنية الخاصة بوقف التعامل بالريال الورقي واستبداله بالريال والريالين المعدنيين.

وأكدت المصادر، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” طالبت المصارف بسرعة إنهاء الإجراءات لوقف التعامل بالعملة الورقية بشكل تدريجي حتى اختفائها بشكل نهائي في جميع الفروع، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أن الاستعدادات الفنية لدى المصارف لتنفيذ التوجيهات الجديدة وصلت إلى مرحلة جيدة خلال الوقت الحالي، تمهيداً لبدء التنفيذ بشكل رسمي.