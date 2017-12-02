مقتل 5 من ميليشيا الحوثي إثر احتدام الصراع بين الانقلابيين في صنعاء

فهمي محمد(صدى):

أعلن حزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، انهيار الهدنة مع مليشيا الحوثي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأكد الحزب، تعرض منزل نجل شقيق المخلوع العميد طارق محمد عبد الله صالح لهجوم عنيف استخدمت فيه المليشيا الحوثية أسلحة متوسطة وثقيلة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 5 مسلحين حوثيين وإصابة العشرات، كما أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من أنصار صالح، فضلاً عن إحراق ثلاث عربات عسكرية للحوثيين.

وأوضح شهود عيان للرياض تبادل القصف بين شريكي الانقلاب بالدبابات في عدد من الأحياء السكنية في شارعي بغداد والجزائر وعدد من شوارع العاصمة صنعاء، كما اشتركت في المعارك الدائرة للمرة الأولى القوات الخاصة التي تتبع الوحدات العسكرية الموالية لصالح.

وأكدت مصادر يمنية، أن الحوثيين شنوا الهجوم في الساعة الأولى من صباح السبت، عقب ساعات فقط من مغادرة لجنة الوساطة القبلية التي أقرت الهدنة بين مليشيا الحوثي وأنصار المخلوع صالح، وذلك بعد ساعات من تجدد الاشتباكات مساء الجمعة في الحي السياسي وشارع صخر وسط العاصمة صنعاء، وفقا لصحيفة الرياض.