الذهب يقفز وهبوط للدولار مع تراجع للأسهم الأمريكية

واشنطن(صدى):

قفز الذهب مع تراجع الدولار وسوق الأسهم الأمريكية بعد تقرير لشبكة إيه.بي.سي تحدث عن أن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين مستعد لإبلاغ المحققين بأن الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات له بالاتصال بالروس خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وهبطت الأسهم في بورصة وول ستريت على الفور بعد التقرير، ويخشى المستثمرون من أن الأنباء السياسية قد تؤثر على احتمالات تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قانون الضرائب الذي يدعمه ترامب.

بيد أن الذهب تراجع عن مستوياته المرتفعة خلال لحظات وتعافت الأسهم الأميركية من مستوياتها المنخفضة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1278.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان بلغ مستوى ذروة عند 1289.50 دولار للأوقية. ويتجه المعدن الأصفر لاختتام الأسبوع على انخفاض نسبته 0.8 بالمئة.

وجرت تسوية الذهب في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في فبراير بارتفاع قدره 5.60 دولار، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 1282.3 دولار للأوقية.

وكان المعدن نزل 0.7 بالمئة أمس الخميس ليلامس أدنى مستوياته منذ السادس من نوفمبر عند 1270.11 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى16.33 دولار للأوقية بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ الثامن من أغسطس عند 16.22 دولار للأوقية. ونزلت 3.8 بالمئة على أساس أسبوعي.

وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1021.60 دولار للأوقية وصعد2.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى938.40 دولار للأوقية.