فلسطين تدين التوغل الاستيطاني وحملات التضليل المرافقة له

القدس(صدى):

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التوغل الاستيطاني في الأرض الفلسطينية وحملات التضليل المرافقة له، مؤكدة أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي مارست بالأمس تمثيلية سخيفة حاولت من خلالها الترويج لالتزام مزعوم بالقانون، وكأنها تعمل على انفاذه علما بان كامل البناء الاستيطاني غير قانوني وغير شرعي.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن اعتداءات المستوطنين وجرائمهم في حق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم متواصلة، دون ان تحرك قوات الاحتلال الإسرائيلية وشرطته ساكنا لإنفاذ العدالة والقانون، كما يحدث في الأراضي الفلسطينية الخاصة في شمال الأغوار واحتلالها من قبل المستوطنين وبدء استغلالها بحماية جيش الاحتلال.

وأكدت الوزارة أنه وفي إطار استفرادها العنيف بالأرض الفلسطينية المحتلة، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعميق الاستيطان وتوسيعه، وتلجأ بين الحين والاخر إلى عمليات اخلاء وهمية وبشكل بهلواني مسرحي لتضليل الرأي العام العالمي، واعطاء الانطباع بأن سلطات الاحتلال تسهر على تطبيق القوانين.