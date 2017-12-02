مدرب الأهلي يعلق على الخسارة أمام الهلال: قدمنا مباراة جيدة

ماجد محمد(صدى):

علق المدير الفني لنادي الأهلي سيرجي ريبروف، على خسارة فريقه أمام نظيره الهلال هدفين دون رد في الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد سيرجي ريبروف أن فريقه قدم مباراة جيدة للغاية أمام الهلال حتى تمكن المنافس من تسجيل الهدف الأول ، مهنئًا الهلال على تحقيق الفوز.

ومن جهته أوضح قائد فريق الأهلي تيسير الجاسم أن اللاعبين افتقدوا التركيز والسيطرة خلال المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يتوقعوا الهزيمة وهو ما تسبب في إحباطهم عقب اللقاء .