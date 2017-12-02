ماذا قال مدرب روسيا عن المنتخب السعودي والمصري؟
أعرب مدرب منتخب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف، عن سعادته بما أسفرت عنه قرعة كأس العالم المقام بروسيا 2018، والتي أوقع بلاده بجانب أوروجواي ومصر والسعودية.
وأكد تشيرتشيسوف: ” لا توجد الآن مجموعة موت، المجموعات كلها متوازنة “.
وقال: ” لا أعرف شيئا عن منتخب السعودية، أما مصر فأعرفها وخاصة محمد صلاح (لاعب ليفربول الإنجليزي)، الذي تعرفه أوروبا كلها، لابد من احترام كل الفرق “.
ابو زياد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات
اجل ماتعرف شي عن السعوديه
إن شاء الله يشقوا وجهك انت ومنتخبك شق ياالروسي ويصير عيدنا عيدين ياااارب