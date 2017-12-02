ماذا قال مدرب روسيا عن المنتخب السعودي والمصري؟

نواف السالم(صدى):

أعرب مدرب منتخب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف، عن سعادته بما أسفرت عنه قرعة كأس العالم المقام بروسيا 2018، والتي أوقع بلاده بجانب أوروجواي ومصر والسعودية.

وأكد تشيرتشيسوف: ” لا توجد الآن مجموعة موت، المجموعات كلها متوازنة “.

وقال: ” لا أعرف شيئا عن منتخب السعودية، أما مصر فأعرفها وخاصة محمد صلاح (لاعب ليفربول الإنجليزي)، الذي تعرفه أوروبا كلها، لابد من احترام كل الفرق “.