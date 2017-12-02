بالصور| الجابر بصحبة أساطير كرة القدم.. و ” سيلفي ” مع الرئيس الروسي

ماجد محمد(صدى):

نشر لاعب المنتخب السعودي السابق سامي الجابر، صورة جمعته بأساطير كرة القدم من قارات العالم المختلفة، بالإضافة إلى صورة سيلفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش حفل قرعة نهائيات كأس العالم بروسيا.

وظهر الجابر بصحبة عدد من أساطير كرة القدم على مدى التاريخ، والذين لبّوا دعوة اللجنة المنظمة لكاس العالم لحضور القرعة، وظهر منهم الأسطورة البرازيلي بيليه الذي جلس على كرسي متحرك، ولاعب البرازيل السابق رونالدو، والألماني كلوزة، والمصري عميد لاعبي العالم سابقًا حسام حسن، وحارس منتخب الدنمارك السابق بيتر شمايكل.

كما نشر الجابر صورة أخرى سيلفي جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ظهر في مقطع آخر أثناء حديثه إلى الأساطير عن البطولة واستعداداتها