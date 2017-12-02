المرور ينفذ حملات ميدانية لمعاقبة المعتدين على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

علي القحطاني(صدى):

نفذت الإدارة العامة للمرور حملات ميدانية في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي يستهدف قائديها الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وسحب المركبات المخالفة وإحالة المخالفين إلى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم ، وذلك بمتابعة من مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي.

وأكدت إدارات المرور أنها ستطبق كافة الأنظمة المرعية على المخالفين كافة دون استثناء داعية في الوقت نفسه الجميع إلى التعاون والوقوف في الأماكن المخصصة بعيدًا عن مواقف أصحاب الاحتياجات الخاصة الذي يتطلعون دومًا إلى توفير المكان الملائم لهم وفق ما نصت عليه لوائح المرور خاصة أن الأنظمة قد نصت على أهمية أن يكون بجوار المجمعات والمراكز التجارية نسبة معينة من المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكون قريبة من المداخل إيمانًا بالدور الذي يجب أن يؤدى لهذه الفئة ، مشددة في الوقت نفسه أن رجل الأمن مكلف بتطبيق نظام المخالفات على من يقف في المواقف الخطأ.

تجدر الإشارة إلى أن إدارات المرور بكافة مناطق المملكة قد ضبطت أكثر من 517 مركبة استهدفت المواقف المخصصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة هذا اليوم حيث يجرى تطبيق المخالفات المحددة عليها.