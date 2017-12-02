صهر ترامب طلب الاتصال بالروس العام الماضي

واشنطن(صدى):

قالت قناة ” إن.بي.سي ” نيوز التلفزيونية نقلا عن مصدرين اثنين مطلعين إن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مايكل فلين، مستشار ترامب في ذلك الحين، بالاتصال بالمسؤولين الروس في 22 ديسمبر تقريبا بشأن قرار للأمم المتحدة بخصوص إسرائيل.

وأقر فلين، الذي عمل لفترة قصيرة مستشارا لترامب للأمن القومي، في وقت سابق الجمعة بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص اتصالاته مع السفير الروسي.

وقال ممثلو ادعاء إن فلين تشاور مع مسؤول كبير في فريق ترامب الانتقالي قبل أن يتحدث مع السفير.