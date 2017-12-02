إحصائية توضح عدد قضايا صكوك الاستحكام وإثبات الملكية

عادل الحربي(صدى):

كشفت إحصائية عدلية، عن عدد قضايا صكوك الاستحكام ” إثبات تملك عقار ” التي استقبلتها المحاكم الابتدائية، خلال العام الهجري الماضي، حيث بلغت 47 ألف قضية، بما يعادل 129 طلب تملك يوميا.

وأوضحت الإحصائية، أن إثبات تملك العقار خارج النطاق العمراني بلغ نحو 70 % ، في حين تشكل الصكوك داخل النطاق العمراني في المدن نحو 30 % ، كما استحوذت الأراضي على نحو 75 % من طلبات إثبات تملك العقار، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

واستحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على العدد الأعلى بـ 12 ألف دعوى طلب تملك عقار، وبنسبة 25.5 % ، تليها منطقة عسير بـ 10881 قضية، ثم منطقة جازان بـ 8033 قضية، وسجلت المحاكم في منطقة الرياض 3468 قضية، تليها منطقة القصيم بـ 3210 قضايا، ثم منطقة الشرقية بـ 2682 قضية، ومنطقة الباحة بـ 1629 دعوى إثبات تملك عقار، فمنطقة المدينة المنورة بـ 1342 قضية.

وبلغ عدد القضايا التي سجلت في منطقة حائل 1110 قضايا، تليها الجوف بـ 921 قضية، ثم منطقة نجران بـ 886 قضية، ومنطقة تبوك بـ 825 قضية، وسجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق بـ 35 قضية.