فيديو.. معاناة أهالي قرية بالداير للحصول على المياه

حسن الجعفري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر معاناة الأهالي في إحدى القرى في محافظة الداير بجازان للحصول على المياه حيث أنهم يستعينون بمضخات لسحب المياه من بئر تابعة لأحد المواطنين لإيصال المياه إلى منازلهم.

وأظهر الفيديو، جانب من معاناة الأهالي في تلك المنطقة من عدم وصول شبكات المياه إلى منازلهم، وعدم شمول بعضهم بعقود السقيا؛ مَا يضطرهم إلى الاستعانة ببعض الآبار، أو شراء صهاريج المياه.