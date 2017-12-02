فيديو.. شاب يعرّض حياته للخطر على طريق سريع

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شاب بتعريض حياته للخطر من أجل إزالة أذى من على الطريق، حيث ظهر وهو يبعد إطار شاحنة مقطوع وملقي على طريق سريع في الرياض.

وأظهر الفيديو، سيارة متوقفة في وسط طريق سريع وترجّل منها شاب وأخذ يسحب إطار شاحنة يبدو أنه تلف منها، وأُلقي في الطريق الذي يعج بالحركة السريعة للسيارات، إلى أقصى جانب الطريق، حتى لا يؤذي السيارات.