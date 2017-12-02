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فيديو.. شاب يعرّض حياته للخطر على طريق سريع

فيديو.. شاب يعرّض حياته للخطر على طريق سريع
طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شاب بتعريض حياته للخطر من أجل إزالة أذى من على الطريق، حيث ظهر وهو يبعد إطار شاحنة مقطوع وملقي على طريق سريع في الرياض.
وأظهر الفيديو، سيارة متوقفة في وسط طريق سريع وترجّل منها شاب وأخذ يسحب إطار شاحنة يبدو أنه تلف منها، وأُلقي في الطريق الذي يعج بالحركة السريعة للسيارات، إلى أقصى جانب الطريق، حتى لا يؤذي السيارات.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23394 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجزااااه خير
بس مهما كان هذا خطر وبوسط خط سريع
لكن الحمد لله على سلامته وسلامة الجميع
تصرف بطولي ويستحق الشكر والثناء
لكنه تصرف خطاء بنفس الوقت
يوم وقف بسيارته بوسط الخط
اصدم في كفر ولا اصدم بسيارة
لكن الحمد لله

[ عدد التعليقات: 23394 ] نشر منذ 2 ساعتين

كان بأمكانك توقف بطرف الخط وتنقز سريع
وتسحب أطار الشاحنه
الفلشر صحيح مفيد للتنبيه
لكن في عندك ناس نظرهم لك عليه
وحتى لو شفتك انا الي ماشين وراي مهم شايفينك
يعني كنت بتتسبب في مأساه أكبر
لكن الحمد لله
وانتبه ثاني مره.

[ عدد التعليقات: 39104 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله خير ,, بس انتبه لحالك ,,

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