معرض جدة الدولي للكتاب يكرم 6 شخصيات ثقافية سعودية

نايف السالم(صدى):

أكد المشرف العام على معرض جدة الدولي للكتاب الدكتور عبد الرحمن العاصم أن حفل افتتاح المعرض سيشهد تكريم ست شخصيات ثقافية سعودية لها إسهام بارز في الحركة الثقافية والعلمية في المملكة.

وأضاف العاصم أن الشخصيات التي سيتم تكريمها هم الدكتور أحمد الضبيب والدكتور عباس طاشكندي والدكتور يحيى بن جنيد والأستاذ عبد الرحمن المعمر والدكتورة هدى العمودي والأستاذ خالد اليوسف، إضافة إلى الشاعر الراحل إبراهيم خفاجي الذي وافته المنية قبل أيام.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الثقافية للمعرض حسين بافقيه أن اختيار الشخصيات الثقافية المكرمة جاء تقديرا لدورها الكبير في “صناعة التأليف وقضايا الكتاب والنشر” وإسهامها الجليل في توثيق الإنتاج الفكري والعلمي في المملكة منذ عقود في مختلف الفنون والعلوم والآداب، ورصْد حركة التأليف وصناعة الكتاب وقضاياه الفنية والموضوعية، كما أن منهم من كان له دور فاعل في إنشاء المجلات العلمية ودُور النشر التي أكدت حضورها محليا وعربيا.

يذكر أن معرض جدة الدولي للكتاب والذي سيفتتح يوم الأربعاء 25 من الشهر الجاري الموافق 13 ديسمبر سيضم نحو ٥٠٠ دار نشر من ٤٢ دولة، فيما يبدأ المعرض استقبال الزوار اعتبارا من يوم الخميس 26 ربيع الأول حتى يوم الأحد 6 ربيع الآخر الموافق ١٤ ديسمبر وحتى يوم ٢٤ ديسمبر من العام الحالي.