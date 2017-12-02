تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني للإمارات.. هذا هو اسم شبكة ” موبايلي ” الجديد

عادل الحربي(صدى):

بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للإمارات العربية المتحدة ، تستمر المملكة في تجديد أواصر المحبة والتواصل بين البلدين ، حيث قامت شركة اتحاد اتصالات ” موبايلي ” بتغيير اسم شبكتها ليصبح ” السعوية و الإمارات معاً ” .

وجاءت هذه المبادرة كنوع من التفاعل مع اليوم الوطني الإماراتي للتعبير عن السعادة ومدى قوة ووحدة الدولتين ، حيث ان شركة ” موبايلي ” هي إحدى أبرز الشركات الوطنية المُتفاعلة مع المناسبات الاجتماعية في مختلف المجالات .

يذكر أن المملكة شاركت مُسبقاً في احتفاليات اليوم الوطني للإمارات من خلال فريقي الهلال والأهلي خلال مباراة الدوري السعودي للمحترفين الذي أقيم مساء أمس الجمعة ، بنشر الصور والشارات التي تجمع بين الدولتين في صورة واحدة .