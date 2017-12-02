بالصور.. عزاء الراحلة شادية

القاهرة(صدى):

توافد عدد من نجوم ومشاهير الرياضة ، الي عزاء الفنانة الراحلة شادية المقام في دار مناسبات مسجد المشير طنطاوي لتقديم واجب العزاء لأهل وأقارب، بعد ان رحلت عن عالمنا بعد عمر يناهز ال 86 عاماً بعد تعرضها لجلطة في المخ .

ويذكر أن الحضور كانوا من جميع فئات الوسط الفني ، ممثلين ومطربين ورياضيين ومن ضمنهم ” هاني شاكر ، فيفي عبده ، نقيب المهن الموسيقية أشرف ذكي ، عفاف شعيب ، يسرا ، إلهام شاهين ، ايمي ، علي الحجار ، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، كابتن أحمد شوبير ، أحمد بدير ، سمير صبري ، محمد هنيدي ، وزير الثقافة حلمي نمنم ” .